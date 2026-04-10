В Польше сообщили о вероятной переброске войск США из стран НАТО
Wirtualna Polska: США могут перебросить войска в Польшу из стран НАТО
Вероятная переброска американских военных из других стран-членов НАТО обсуждается в Польше, пишет Wirtualna Polska.
«Нам это кажется довольно оптимистичным. Однако я хотел бы напомнить, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск. Как известно, с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие», – заявил польский полковник Петр Левандовский, сообщает Wirtualna Polska, передает РИА «Новости».
По словам Левандовского, если Вашингтон решится на такой шаг, это покажет, что США могут по своему усмотрению перераспределять военный контингент внутри НАТО. Он также подчеркнул, что даже существенное увеличение численности американских войск в Европе не гарантирует их автоматического участия в возможных военных операциях на континенте.
Тема возможной передислокации обсуждалась на встрече начальника Генштаба польской армии Веслава Кукухи и командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью, отмечает издание.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США.