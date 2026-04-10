    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 14:37 • Новости дня

    Иран опроверг официальное введение платы за проход Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Информация о введении платы для судов за проход через Ормузский пролив является лишь разговорами, официального подтверждения этому нет, заявил представитель верховного лидера Исламской республики Иран в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

    Илахи заявил, что информация о введении платы для судов, следующих через Ормузский пролив, не имеет официального подтверждения, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие сведения распространяются лишь на уровне слухов и сообщений в СМИ и социальных сетях.

    Он подчеркнул: «Это было в новостях и в социальных сетях, но официального заявления от Ирана о том, что должны платить [за проход судов через пролив], нет. Это только разговоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости взимания Ираном платы с танкеров за проход через Ормузский пролив.

    Глава отдела политической информации иранской гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини заявил о возможности ежегодного получения Ираном 64 млрд долларов от пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хосейни сообщил о планах взимать пошлину за проход пролива в биткоинах и о праве досматривать любые проходящие суда.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джордж Клуни подвергся резкой критике от Белого дома после осуждения слов президента США о возможных действиях против Ирана, сообщила в среду британская газета The Independent.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко высказался в адрес актера Джорджа Клуни после его критики в адрес лидера США, передает ТАСС. В комментарии газете The Independent Чун заявил: «Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру».

    Поводом для конфликта стали слова Клуни 7 апреля. Актер обвинил лидера США в намерении совершить военное преступление, комментируя угрозу президента США в адрес Ирана. По словам Клуни, заявления главы Белого дома можно трактовать как угрозу уничтожения целой цивилизации.

    Ранее президент США пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью».


    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    9 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокопоставленный иранский источник сообщил о введении ограничения на проход судов через Ормузский пролив – не более 15 в сутки.

    По его словам, новые правила установлены в рамках соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что движение судов теперь возможно только при согласии Ирана и строгом соблюдении специального протокола. По его словам, новая нормативная база функционирует под контролем Корпуса стражей исламской революции.

    «В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет», – заявил источник.

    Газета The New York Times ранее писала, что статус работы Ормузского пролива после объявления перемирия между США и Ираном остается неясным.

    Накануне власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив.

    9 апреля 2026, 23:57 • Новости дня
    Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о намерении республики вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    «Мы говорим южным соседям Ирана о том, что вы видите чудо, поэтому смотрите и понимайте правильно, стойте в нужном месте и с подозрением относитесь к ложным обещаниям демонов. Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну. Конечно, мы потребуем компенсации за нанесенный ущерб и за кровь жертв и ветеранов этой войны. И мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», – приводит заявление Хаменеи гостелерадиокомпания Ирана.

    До этого Верховный лидер заявил, что Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    10 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шаткое соглашение Вашингтона с Тегераном о прекращении огня оказалось под угрозой из-за политических разногласий между США и Израилем, пишут американские СМИ.

    Многолетние усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху увенчались успехом, когда президент США Дональд Трамп принял решение о военном противостоянии с Ираном, пишет Bloomberg.

    Однако теперь, когда американский лидер пытается выйти из конфликта, разногласия в одном из его важнейших геополитических союзов грозят загнать его в угол.

    Спустя несколько часов после объявления Трампом о двухнедельном перемирии израильский премьер оспорил его условия. Израильские военные начали самую масштабную атаку за время последней операции в Ливане, что привело к гибели сотен людей и заставило Тегеран заявить об угрозе срыва сделки еще до начала прямых переговоров.

    «Это началось как война, которую хотел Израиль, но она зажила собственной жизнью», – отметила бывший советник израильского правительства, ныне работающая в RAND Corp Шира Эфрон.

    Израиль не будет участвовать в переговорах между США и Ираном, намеченных на субботу в Исламабаде. Дипломаты подчеркивают, что путь к более широкому соглашению остается неопределенным и сильно зависит от готовности Израиля перейти от военной эскалации к сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушают американо-иранское перемирие. Израильские СМИ жестко раскритиковали Дональда Трампа из-за навязанной остановки боевых действий. Президент США объяснил отсутствие Ливана в мирном соглашении активностью движения «Хезболла».

    9 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские атаки на Ливан могут указывать на то, что возможная мирная сделка между Ираном и США не будет соблюдаться, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что Тегеран расценивает действия Израиля как опасный сигнал, передает РИА «Новости».

    Повторные удары, по его мнению, подрывают любые существующие договоренности и делают мирные переговоры бессмысленными.

    «Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными», – написал Пезешкиан в соцсетях.

    Президент Ирана также сообщил, что страна готова реагировать на эскалацию конфликта. Он отметил, что Иран «держит руку на спусковом крючке» и не оставит Ливан без поддержки.

    Ранее армия Израиля атаковала более 100 военных объектов «Хезболлы» в Ливане.

    Сообщалось, что при ударах Израиля на юге Ливана погибли 14 человек.

    Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем.

    Моджтаба Хаменеи объявил, что на данный момент Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы одержали победу в третьей эпической священной обороне», – следует из опубликованного к иранцам обращения.

    В заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана, подчеркивается, что несмотря на разрушения и удары, нанесенные врагом, иранские вооруженные силы смогли превратить войну в великую победу. Хаменеи призвал граждан продолжать массовые шествия, как это происходило последние 40 дней, передает ТАСС.

    Лидер страны также отметил, что Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав. Он заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за каждую каплю пролитой крови и каждый причиненный ущерб в ходе конфликта. По его словам, решительная воля к мести за гибель предыдущего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердце и душе нации.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, требуя полного принятия десяти требований Тегерана для подписания соглашения.

    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи.

    10 апреля 2026, 01:01 • Новости дня
    От ранений умер советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Стратегического совета по международным отношениям и бывший министр иностранных дел Ирана доктор Камаль Харрази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки на Тегеран в начале недели.

    По словам близких люде Харрази, он получил ранения во время нападения на его дом в Тегеране и погиб в четверг вечером. Его жена погибла в результате того же нападения ранее на этой неделе, сообщил телеканал Press TV.

    На протяжении карьеры на государственной службе, охватывающей десятилетия после Исламской революции 1979 года, доктор Харрази занимал многочисленные высокопоставленные должности. Он возглавлял Стратегический совет по международным отношениям и занимал должность старшего советника лидера Исламской революции.

    Созданный в июне 2006 года Стратегический совет по международным отношениям является видным иранским аналитическим центром и консультативным органом, подчиняющимся лидеру Исламской революции.

    Доктор Харрази также занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 1997 года по 24 августа 2005 года и был членом Совета по оценке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил. Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    10 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: Американский клон дрона «Шахед-136» стал незаменимым для армии США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных, заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц.

    Вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который является клоном иранского беспилотника «Шахед»-136», причем разработка стартовала еще при администрации Джо Байдена, сказал Горовиц, пишет The War Zone.

    «Учитывая, что мы находимся в эре точного массового применения, а арсенал США состоит исключительно из изысканных, дорогих и сложных в производстве средств, возник интерес к поиску более дешевых альтернатив», – отметил он.

    Горовиц подчеркнул, что идея заключалась в создании недорогих систем, которые могли бы дополнить существующие высокотехнологичные вооружения.

    По его словам, толчком к разработке послужили события на Украине, где Россия активно применяла иранские дроны. Американские специалисты получили образец «Шахеда» в начале 2024 года и решили скопировать успешную концепцию. Горовиц пояснил, что производство 400 ракет Tomahawk эквивалентно созданию 46 тыс. дронов LUCAS, что открывает новые возможности для насыщения арсенала.

    Проект стоимостью в десятки миллионов долларов поддержало руководство Пентагона, его реализовала компания SpektreWorks. Американские военные высоко оценили эффективность новых дронов в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) на Ближнем Востоке, назвав их «незаменимыми». В будущем США планируют использовать подобные недорогие беспилотники в больших количествах, в том числе для возможного противостояния с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.

    9 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Названа возможная дата переговоров Ирана и США в Пакистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча представителей Ирана и США может пройти в Пакистане в ближайшую субботу, изменив ранее намеченную дату переговоров, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

    Переговоры между представителями Ирана и США в Пакистане могут пройти в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    По данным источников, изначально встречу планировалось провести в пятницу, однако ее перенесли на один день.

    10 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Американские военные обвинили Хегсета во лжи после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, пожаловавшись, что их подразделение оказалось в опасном положении, сообщает канал CBS.

    Американские военные, пережившие удар иранского беспилотника по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, передает РИА «Новости». По их словам, подразделение оказалось в опасном положении, когда шесть военных погибли и более 20 человек получили ранения.

    В беседе каналом CBS бойцы подчеркнули, что не согласны с заявлением Хегсета о том, что дрон «проскользнул» через оборону. Один из военнослужащих заявил на условиях анонимности: «Утверждение о том, что один из них чудом избежал гибели, – ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

    Ранее телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что во время атаки иранского БПЛА на базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство из которых уже вернулись к службе. Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски техники и личного состава на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке иранского беспилотника на авиабазу США в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих.

    Представитель Центрального командования ВС США сообщил о более чем 370 пострадавших американских военных в ходе конфликта с Ираном.

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских солдат после удара по вертолетной базе в Кувейте.

    10 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: Иран ввел строгий контроль над судоходством в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продолжает строго контролировать движение судов в Ормузском проливе, требуя от других стран заключать индивидуальные соглашения для обеспечения транзита, пишут американские СМИ.

    Несмотря на прекращение огня, Иран не открыл водную артерию для нефтяных танкеров и контейнеровозов, пишет New York Times.

    Власти Ирана отдают приоритет лишь небольшому числу судов из дружественных государств или тем, кто ведет с ними прямую торговлю.

    «Иранцы готовы вести переговоры с определенными странами об обеспечении безопасности рейсов, но только в каждом конкретном случае», – заявила старший аналитик по рискам и комплаенсу лондонской компании Lloyd’s List Intelligence Бриджит Диакун.

    По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа вынуждает союзников договариваться с Тегераном из-за отсутствия альтернатив.

    Первым западноевропейским судном, прошедшим через пролив после введения ограничений, стал корабль французской компании CMA CGM. Это произошло на следующий день после критики президентом Эммануэлем Макроном действий Трампа. Турция, Индия и Пакистан также смогли провести свои суда благодаря нейтральной позиции или торговым связям.

    Иранские официальные лица заявляют о планах взимать 2 млн долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от американских и израильских ударов. Идея сбора пошлин уже встретила резкое сопротивление со стороны европейских стран и союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Позже Тегеран временно приостановил транзит из-за израильских ударов по территории Ливана. На следующий день три китайских танкера с нефтью приготовились покинуть акваторию Персидского залива.

    Главное
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
