Сальдо заявил, что город Алешки в Херсонской области остается важным символом стойкости, несмотря на регулярные атаки украинских военных, передает ТАСС.

Он заявил, что этот город «заноза в глазу» для киевских властей, поскольку здесь сохраняется мирная жизнь вопреки опасности.

По словам Сальдо, жители не покидают Алешки, несмотря на обстрелы, и продолжают жить в привычном ритме. Он подчеркнул, что город хоть и небольшой, но отличается особой атмосферой уюта и красоты, что, по его мнению, также привлекает внимание противника.

Сальдо добавил, что по Алешкам ведутся удары всеми доступными средствами: от минометов и артиллерии до современных беспилотных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар по мирным жителям у продовольственного магазина в Алешках.

Министерство иностранных дел России назвало эту атаку проявлением террористического нутра киевского режима.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели двух человек в результате обстрела жилого сектора города.