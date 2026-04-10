Куклачев рассказал об обмане с деньгами на гастролях в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юрий Куклачев рассказал о своих непростых гастролях в США, пишет РИА «Новости». Артист вспоминает, что организаторы американских выступлений исчезли с выручкой, оставив его без заработка. «Однажды мы приехали в Америку, с наших выступлений собрали деньги, забили стадионы битком, а как настало время лететь домой – организаторы исчезли. Хорошо, что у нас были куплены билеты туда и обратно», – рассказал Куклачев.

В Нью-Йорке перед вылетом возникла проблема с оплатой перевозки кошек, и артист уже мысленно простился с мечтой о покупке автомобиля. Однако неожиданно на помощь пришла сотрудница аэропорта, оказавшаяся поклонницей Куклачева. Она, заметив трудности артиста, пронесла животных бесплатно, объяснив это руководству, что все оплачено.

Путешествие, однако, осложнилось в Германии, где вновь потребовали оплату. Куклачев сообщил, что если перевозку не оплатят, вся его группа из 60 человек снимется с рейса и перейдет к другому перевозчику. После этой решительной позиции животных и часть группы пустили бесплатно, и все благополучно вернулись в Москву.

Юрий Куклачев – народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола и обладатель множества государственных наград, включая ордена Дружбы и Почета. Артист также является почетным профессором российских и белорусских вузов культуры.

