В Абхазии устроили традиционное застолье для сотен российских туристов

Празднование прошло 8 марта, его организовала семья Кокоскерия. Праздник прошел в частном дворе и собрал гостей из разных регионов России. Ежедневно эту туристическую площадку посещают от 400 до 500 человек.

Инициатором встречи выступил руководитель компании «Турист» Руслан Кокоскерия. Около 20 лет назад братья Кокоскерия первыми начали развивать этот формат, ставший популярной культурной программой. Посетителям показывают сады, винные погреба и знакомят с историей и обычаями республики.

«Дорогие гости, ваша страна великая, в ней проживает много народов. Дай же Господь, чтобы эта великая страна стала еще крепче. За Россию!» – сказал в тосте Руслан Кокоскерия.

На застолье присутствовали жители ДНР, ЛНР, Московской, Волгоградской и других областей России. Мероприятие прошло в атмосфере гостеприимства с национальными песнями и танцами, поддерживая инициативу президента Абхазии о развитии сел.