МИД Ирана опроверг нанесение ударов по Азербайджану, Кипру и Турции
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг информацию о нанесении ударов по территории Азербайджана, Кипра и Турции.
Он подчеркнул, что никаких обстрелов с территории Ирана в сторону этих стран не было. Его слова привел телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее в ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.
Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.