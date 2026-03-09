Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.4 комментария
Сотрудники ТЦК перекрыли проспект в Киеве
Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, сообщили СМИ.
Как пишет украинское издание Times of Ukraine, «ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате на трассе в сторону Борисполя образовалась значительная пробка.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.
В феврале в Черноморске Одесской области около десятка человек потребовали у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками.