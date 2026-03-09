Спикер парламента Грузии Папуашвили почтил память погибших сталинистов-националистов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента назвал события 9 марта, когда на улицы Тбилиси и других городов Грузии вышли тысячи противников критики «культа Сталина», «трагическим событием».

По его словам, «советская армия открыла огонь в Тбилиси по мирному митингу у памятника Сталину».

Шалва Папуашвили заявил, что митинг проводился в ответ на «хрущевскую антисталинскую политику». Глава высшего законодательного органа Грузии отметил, что «и сегодня неизвестна точная численность погибших, так как по разным данным это от нескольких десятков до нескольких сот человек».

По словам Шалвы Папуашвили, в эти годы в СССР проводилась «политика сталинского национализма, которая родила в грузинском обществе национальное самосознание». Он отмечает, что события 9 марта в Тбилиси стали «первыми масштабными выступлениями в социалистическом лагере против советской системы, после чего последовали Познань, Будапешт, Прага и так далее».

Председатель парламента также подчеркнул, что в те дни в Грузии впервые после долгих лет «прозвучали требования независимости». «Если эти исторические события чему-то нас учат, то это тому, что грузины в любые времена и в любых условиях, под давлением любой империи и любых внешних сил не забывают о своей идентичности», – заявил он.

В Грузии несколько лет назад приняли «Хартию свободы», которой в том числе запрещена тоталитарная, в том числе советская символика, включая памятники Сталину.

Выступления в марте в Тбилиси 70 лет назад начались с антихрущевских лозунгов и быстро переросли в центре города в стихийные протесты и бунты. В том числе, согласно данным советских правоохранительных органов, демонстранты нападали на советских солдат и готовили националистические погромы. Для наведения порядка против бунтовщиков применили силу.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала бунт в Грузии, который произошел в марте 1956 года.