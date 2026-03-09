  • Новость часаКСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня

    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    8 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Избран новый верховный лидер Ирана

    Совет экспертов Ирана определил нового верховного лидера страны

    Избран новый верховный лидер Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране завершился процесс выбора нового верховного лидера, решение принято Советом экспертов и ожидается официальное объявление.

    Совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора, передает ТАСС. Член совета Ахмад Аламольхода заявил: «Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», – приводит его слова агентство Mehr.

    Имя избранного пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. А накануне Совет экспертов Ирана сообщил, что намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

    Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    @ wikipedia.org

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    «На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

    «При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

    «Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

    Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

    Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

    В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

    В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.

    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    8 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    Совет экспертов Ирана достиг консенсусу по кандидатуре верховного лидера

    В Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера, что подтвердил один из членов ассамблеи.

    Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по вопросу выбора верховного лидера страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, отметив, что «уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства».

    Ранее другой член Совета экспертов Ахмад Хатами отмечал, что основные кандидатуры на пост верховного лидера уже определены. Он добавил, что Совет близок к тому, чтобы избрать преемника погибшего Али Хаменеи «при первой возможности». При этом Хатами подчеркнул, что в стране действует «военное положение», что может повлиять на процесс принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время одной из атак США и Израиля был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост.

    Накануне сообщалось, что Совет экспертов Ирана намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки. Сейчас обязанности главы государства исполняет Временный руководящий совет.

    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    9 марта 2026, 00:20 • Новости дня
    Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    @ IMAGO/Alon Davi/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Избранный аятолла Сейед Моджтаба Хамнеи является сыном погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    «Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хамнеи третьим лидером Исламской Республики Иран», – сообщило агентство IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, закончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1968 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1971 года.

    В 1971 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 1977 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошёл курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподаёт различные дисциплины.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана. Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

