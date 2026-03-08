ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Tекст: Катерина Туманова

«Этот объект был главным командно-контрольным центром, используемым для управления деятельностью ВВС иранского режима. В штабе располагались командование по управлению баллистическими ракетами режима, комплекс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и другие подразделения ВВС. Штаб ВВС также отвечал за формирование ситуационной картины и планирование ракетных ударов по Израилю и странам региона», – сказано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильское командование добавило, что продолжит удары по ВВС Ирана, так как это является частью целенаправленных усилий по ликвидации иранского комплекса баллистических ракет и подрыва его способности синхронизировать и координировать атаки на Израиль.

«ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям иранского режима с целью дальнейшего ослабления его возможностей», – подчеркнули в ЦАХАЛ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране. ЦАХАЛ заявил об убийстве пятерых офицеров КСИР в Ливане. Из-за ударов Израиля дома покинули более 454 тыс. ливанцев.