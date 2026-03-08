Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в столице Венгрии
Украинские спецслужбы могут организовать серию атак в столице Венгрии из-за отказа Будапешта поддерживать киевский режим без поставок российской нефти, сообщил источник в российских силовых структурах.
Киев способен пойти на организацию терактов в Будапеште из-за политических разногласий, сказал собеседник ТАСС.
«Киев привык вести боевые действия исключительно террористическими методами, и нельзя исключать, что в Будапеште и других венгерских городах СБУ и ГУР будут организованы теракты», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России не исключала выбор Киевом Венгрии в качестве цели для провокаций. Власти страны приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт.