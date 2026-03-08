WP: Иран получил от Китая компоненты для баллистических ракет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Китайский порт покинули два иранских грузовых судна с партией химикатов, предположительно предназначенных для создания твердого ракетного топлива, передает RT со ссылкой на Washington Post.

Спутниковые снимки зафиксировали иранские корабли, которые могут транспортировать компоненты для ракетного вооружения. «Суда Shabdis и Barzin, способные перевозить до 6500 и 14 500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая», – говорится в материале.

Терминал специализируется на погрузке химической продукции, включая перхлорат натрия. Данное вещество необходимо Тегерану для выпуска твердого топлива, применяемого в баллистических ракетах.

Уточняется, что сухогрузы следуют в иранский порт Бендер-Аббас. Подобные действия могут указывать на смену курса Пекина, который прежде воздерживался от шагов, способных обострить отношения с США.

Ранее сообщалось, что иранские военные ударили по вертолетной базе США в Кувейте баллистическими ракетами.

До этого Израиль нанес авиаудар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.