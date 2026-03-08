Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
WP: Иран получил от Китая компоненты для баллистических ракет
Иранские суда вывезли из китайского порта химикаты для производства ракетного топлива, необходимые для строительства баллистических ракет, заявляет американская пресса.
Китайский порт покинули два иранских грузовых судна с партией химикатов, предположительно предназначенных для создания твердого ракетного топлива, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Спутниковые снимки зафиксировали иранские корабли, которые могут транспортировать компоненты для ракетного вооружения. «Суда Shabdis и Barzin, способные перевозить до 6500 и 14 500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая», – говорится в материале.
Терминал специализируется на погрузке химической продукции, включая перхлорат натрия. Данное вещество необходимо Тегерану для выпуска твердого топлива, применяемого в баллистических ракетах.
Уточняется, что сухогрузы следуют в иранский порт Бендер-Аббас. Подобные действия могут указывать на смену курса Пекина, который прежде воздерживался от шагов, способных обострить отношения с США.
Ранее сообщалось, что иранские военные ударили по вертолетной базе США в Кувейте баллистическими ракетами.
До этого Израиль нанес авиаудар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.