Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.