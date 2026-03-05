О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Дрон ВСУ убил пенсионерку в ЛНР
Украинский беспилотный атаковал гражданскую машину в черте города Сватово в ЛНР, пожилая местная жительница получила смертельные ранения, сообщили в региональном правительстве.
Украинские боевики нанесли прицельный удар по легковому транспорту, в машине была пожилая женщина, указали в республиканском руководстве, передает ТАСС.
Пострадавшую 71-летнюю местную жительницу с тяжелыми травмами экстренно доставили в городскую больницу. Врачи боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными, и пациентка скончалась спустя менее часа после госпитализации.
Ранее при атаке дронов ВСУ в Саратовской области пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирной жительницы в городе Грайворон.