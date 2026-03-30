Цыбульский анонсировал открытие ортопедического центра в Архангельской области

Цыбульский сообщил, что проект по созданию современного ортопедического центра в Архангельской области находится на финальной стадии, следует из сообщения на сайте Кремля.

До открытия нового медучреждения остается месяц-полтора, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Цыбульского, соглашение о создании центра было подписано между Архангельской областью, «Ростехом» и Фондом «Защитники Отечества». Центр будет действовать на базе госпиталя ветеранов войн, что позволит оказывать широкий спектр медицинской помощи, в том числе высокотехнологичную и первичную.

«Уже в финальной стадии этот проект находится буквально. Вот, осталось месяц-полтора до его открытия, он будет оснащен», – заявил Цыбульский.

Он подчеркнул, что размещение центра на базе госпиталя ветеранов позволит пациентам получить не только реабилитационные и ортопедические процедуры, но и полный набор медицинских услуг на высоком уровне.



Ранее Владимир Путин предложил создать в стране единые центры протезно-ортопедической помощи с четкими требованиями к их работе.