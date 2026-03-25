Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.0 комментариев
Премьер Испании назвал Хаменеи «кровожадным диктатором»
Премьер Испании Санчес назвал Хаменеи «кровожадным диктатором»
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «кровожадным диктатором».
«Моджтаба Хаменеи такой же диктатор и даже более кровожадный, чем его отец», – заявил Санчес, имея в виду бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Clash Report.
По словам испанского премьера, новый лидер Ирана также поддерживает разработку Тегераном ядерного оружия.
В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.
Портал Axios писал, что американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.