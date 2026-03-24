Митволь раскрыл планы на будущее после выхода на свободу
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь после выхода на свободу решил заняться правозащитой и остаться в России, об этом экс-чиновник рассказал сам.
Митволь после отбытия наказания решил направиться из Коломны в Москву, он сообщил об этом РИА «Новости».
«Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой», – рассказал Митволь.
Адвокат Михаил Шолохов добавил, что защита намерена добиваться пересмотра приговора из-за вновь открывшихся обстоятельств. Юрист пояснил, что экс-чиновник надеется восстановить справедливость.
Ранее Шолохов сообщал о выходе Олега Митволя из исправительного учреждения. В прошлом году Московский областной суд отказывал экс-чиновнику в условно-досрочном освобождении.