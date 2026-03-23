0 комментариев
Хуситы опровергли вступление в войну на стороне Ирана
Движение «Ансар Аллах» заявило, что не выступало с официальными заявлениями о поддержке Ирана или планах атаковать американские корабли в Красном море.
Представители движения «Ансар Аллах» не делали официальных заявлений о намерениях атаковать флот США, сообщает ТАСС.
Источник в организации подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности.
«Заявление подобного содержания не выпускалось», – сказал собеседник агентства, комментируя слухи о вступлении хуситов в войну на стороне Ирана. Он добавил, что подобные публикации являются фейком.
Ранее член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти указывал на полную координацию действий с Тегераном. Представитель вооруженных сил хуситов Абед ас-Саур также допускал возможность морской блокады Израиля и США в случае вмешательства.
Газета The Wall Street Journal писала о попытках Саудовской Аравии дипломатическим путем предотвратить эскалацию конфликта. По данным издания, Вашингтон и Тель-Авив стараются избегать провокаций, способных вовлечь движение в боевые действия.
Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена движение заявило об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море. Представитель повстанцев Абед ас-Саур пригрозил полным закрытием Баб-эль-Мандебского пролива для судов.