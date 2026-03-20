Умерла наставница Ирины Винер Элеонора Сумарокова

Тимур Шайдуллин

Элеонора Сумарокова, тренировавшая бывшую главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, скончалась на 82-м году жизни.

О смерти наставницы рассказала сама Винер в Telegram-канале, выразив благодарность за вклад Сумароковой в развитие художественной гимнастики.

Винер отметила: «Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения – дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы». По словам Винер, именно уроки Сумароковой вдохновили ее на тренерскую карьеру.

Сумарокова была многократной чемпионкой Ленинграда по художественной гимнастике. Позже она переехала в Ташкент, где начала работать тренером, и именно под ее руководством Винер стала чемпионкой Узбекистана. Причины смерти Сумароковой не раскрываются.

