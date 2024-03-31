Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой
Умерла заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская
На 75-м году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом сообщил ее сын, тренер по фигурному катанию Денис Самохин.
Самохин написал в соцсети, что вчера поздно вечером ушла из жизни Дубинская Наталья Петровна. Он рассказал, что Дубинская тренировала Ирину Лобачеву и Илью Авербуха, Николая Морозова, Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилу Валиеву и других. По его словам, Дубинская четыре года страдала от бокового амиотрофического склероза, передает ТАСС.