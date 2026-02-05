Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Зампреда заксобрания Алтайского края заподозрили в мошенничестве
Уголовные дела о крупном хищении возбуждены в отношении заместителя председателя парламента Алтайского края, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовные дела завели на двух членов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Правоохранители усматривают в действиях подозреваемых признаки хищения чужого имущества.
Дела расследуются по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Фигурантами расследования стали заместитель председателя заксобрания Юрий Кропотин и депутат Андрей Чернобай. Оба парламентария представляют политическую партию КПРФ.
В августе прошлого года советский райсуд Казани арестовал бывшего депутата Казанской гордумы Рушанию Бильгильдееву по делу о посредничестве во взяточничестве.