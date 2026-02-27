Число задержанных в Крыму поездов сократилось до шести

Tекст: Алексей Дегтярёв

На маршрутах в Крым задержка рейса Москва – Севастополь составляет два часа, а поезда из Адлера – полтора, указали в компании, передает ТАСС.

Состав, следующий из Перми в Симферополь, опаздывает на 30 минут.

В обратном направлении самым длительным стало ожидание поезда Симферополь – Москва, который задерживается на три часа. Рейс в Кисловодск отстает от графика на два часа, а отправление в Петербург сдвинулось на один час.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», – заключил перевозчик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря шесть поездов «Таврия» опаздывали на маршрутах между полуостровом и материковой частью России.