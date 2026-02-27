Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Число задержанных в Крыму поездов сократилось до шести
График движения железнодорожного транспорта через Керченский пролив постепенно стабилизировался, в пути с опозданием следуют лишь шесть пассажирских составов, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».
На маршрутах в Крым задержка рейса Москва – Севастополь составляет два часа, а поезда из Адлера – полтора, указали в компании, передает ТАСС.
Состав, следующий из Перми в Симферополь, опаздывает на 30 минут.
В обратном направлении самым длительным стало ожидание поезда Симферополь – Москва, который задерживается на три часа. Рейс в Кисловодск отстает от графика на два часа, а отправление в Петербург сдвинулось на один час.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», – заключил перевозчик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря шесть поездов «Таврия» опаздывали на маршрутах между полуостровом и материковой частью России.