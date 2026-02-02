Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Онищенко заявил о схожей передачи вирусов Нипах и оспы обезьян
Способ передачи оспы обезьян схож с путём заражения вируса Нипах, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Передача достаточно интенсивно проходила именно внутри человеческой популяции (в 2020-х в Европе). В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передаётся от человека к человеку, но ещё затрудненно», – заявил он ТАСС.
Онищенко пояснил, что и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян ещё нет механизма передачи, который бы принципиально измени ситуацию, если она начнёт передаваться воздушно-капельным путем.
Академик добавил, что механизм передачи вируса воздушно-капельным путем не исключён, но при очень тесном контакте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах. Вирусолог сообщил о быстрых мутациях вируса Нипах у летучих мышей. ВОЗ сообщила о возможности бессимптомного течения вируса Нипах.