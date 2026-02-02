Онищенко заявил о схожей передачи вирусов Нипах и оспы обезьян

Tекст: Катерина Туманова

«Передача достаточно интенсивно проходила именно внутри человеческой популяции (в 2020-х в Европе). В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передаётся от человека к человеку, но ещё затрудненно», – заявил он ТАСС.

Онищенко пояснил, что и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян ещё нет механизма передачи, который бы принципиально измени ситуацию, если она начнёт передаваться воздушно-капельным путем.

Академик добавил, что механизм передачи вируса воздушно-капельным путем не исключён, но при очень тесном контакте.

