    Залужный начал контрнаступление на Зеленского
    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 21:56 • Новости дня

    На Украине заявили о попытках ВСУ контратаковать в Днепропетровской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер командования южной группировки украинской армии Владислав Волошин сообщил о проведении контратакующих и штурмовых действий в Днепропетровской области.

    По его словам, ситуация в регионе остается достаточно сложной, передает «Лента.Ру» со ссылкой на издание «Страна».

    «Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия. (...) Ситуация там довольно непростая», – сказал Волошин.

    Ранее ударом ФАБ в районе Покровского на границе Днепропетровской и Запорожской областей была уничтожена группа солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    19 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины

    Демограф Гладун сообщил о ежегодном сокращении Украины на 1,15 млн человек

    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    Каждый год численность населения на Украине уменьшается примерно на 1,15 млн человек, причем главной причиной остается массовый отток граждан за границу, ообщил заместитель директора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи национальной академии наук Украины Александр Гладун.

    Численность населения Украины ежегодно сокращается примерно на 1,15 млн человек, сообщил заместитель директора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун, передает РИА «Новости». Эксперт пояснил, что каждый год на Украине рождается около 185 тыс. младенцев и умирает 505 тыс. человек, что приводит к естественному сокращению в 320 тыс. человек. Еще около 830 тыс. человек ежегодно уезжают из страны, в основном по причине эмиграции.

    Гладун отметил, что официальный учет миграции занижен, поскольку часть людей покинула Украину нелегально после 2022 года, и эти данные не отражены в статистике. По его словам, снижению численности способствует также утрата территорий. Тенденция к уменьшению населения наблюдается с 1993 года и, по мнению демографов, сохраняет устойчивый характер.

    По данным украинского ресурса Opendatabot, с 2022 года за границу выехали и не вернулись 3,1 млн граждан. Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее заявила, что к 2033 году население Украины может составить максимум 35 млн человек, и добавила, что в страну вернется не более половины уехавших граждан.

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года предположил, что из-за массового оттока молодежи и демографических проблем стране, возможно, придется открывать границы для мигрантов из стран Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный банк Украины прогнозирует отъезд еще около 200 тыс. граждан в 2026 году на фоне демографического кризиса.

    В 2025 году в стране зарегистрировали более 485 тыс. смертей и менее 169 тыс. новорожденных, что почти втрое превышает рождаемость.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    19 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Украине столкнулись с перебоями в коммуникациях из-за ограничений Starlink и замедления мессенджера Telegram, сообщает Bloomberg.

    Российские военные на Украине испытывают серьезные затруднения в коммуникации из-за ограниченного доступа к интернет-системе Starlink и ужесточения контроля над мессенджером Telegram. По данным проармейских каналов, поддержанных украинскими и европейскими дипломатами и аналитиками, эти ограничения нарушили работу на передовой и затруднили проведение операций, сообщает Bloomberg.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил в начале февраля, что компания успешно ограничила несанкционированное использование Starlink российскими войсками. Российские военные ранее использовали терминалы для связи и управления дронами, но теперь оказались отрезаны от сервиса.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что украинские терминалы продолжают работать, и поблагодарил SpaceX за оперативное вмешательство. При этом российский регулятор Роскомнадзор с 10 февраля ввел новые ограничения на Telegram, вызвав недовольство среди военнослужащих, использующих его для связи.

    Европейские дипломаты считают, что перебои в коммуникациях значительно повлияли на эффективность российских войск, а в НАТО заявили, что недавние успехи украинцев стали возможны благодаря потере доступа россиян к Starlink. Институт изучения войны отметил, что перебои особенно осложнили использование дронов, на которые приходится около 60% огневого воздействия по линии фронта.

    В свою очередь, власти России заявляют, что перебои со Starlink не затронули систему боевого управления, а командные пункты обеспечены отечественными средствами связи.

    Однако западные оценки указывают на рост потерь российских войск, а также на привлечение новых иностранных наемников из ряда стран.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений.

    Минобороны отметило, что отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем. В Минцифры сообщили, что иностранные спецслужбы используют полученные данные через Telegram в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи.

    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    19 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его полезным идиотом и подчеркнув сокращение территории страны при его правлении.

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он назвал Зеленского «полезным идиотом» и выразил мнение, что чем дольше украинский лидер остается на посту, тем меньше становится территория страны.

    «Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун – полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше Украина», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В своем сообщении Медведев прокомментировал ситуацию вокруг недавнего интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сказал, что Зеленский якобы пытается воздействовать на американские власти по поводу выборов на Украине. По словам Медведева, Вашингтон не проявляет интереса к украинским выборам, а сам Зеленский, по мнению российского политика, вредит своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.


    19 февраля 2026, 12:56 • Новости дня
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину
    @ Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива, сообщил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

    Гуйяш заявил, что действия украинских властей Венгрия считает неприемлемыми. Он напомнил, что с 18 февраля Венгрия полностью прекратила экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновится поставка нефти по «Дружбе», передает ТАСС.

    Гуйяш также сообщил: «Мы также изучаем возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа».

    Ранее министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что страна считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.

    Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет Евросоюза на поставки газа из России. Он также заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    19 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией

    ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину

    @ IMAGO/diebildwerft/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.

    «Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.

    Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

    Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.

    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.

    19 февраля 2026, 18:10 • Новости дня
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации Владимир Мединский проинформировал президента России Владимира Путина о текущем положении переговоров по Украине, отметив, что процесс остается сложным и без нового диалога с США.

    Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, доложил президенту Владимиру Путину о текущем состоянии переговоров по Украине, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, работа по переговорам продолжается, но она остается сложной.

    Песков уточнил, что после недавней встречи в Женеве новых контактов с США не было. При этом, по его словам, Россия не видит смысла в участии европейских стран в переговорном процессе.

    «Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее способствуют продолжению войны, а не мирному урегулированию», – отметил пресс-секретарь Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.

    Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    Мединский 18 февраля заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

    19 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет

    Порошенко заявил о невозможности мира на Украине без ввода войск США

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать стране долгосрочную безопасность после конфликта, сообщает Politico.

    Порошенко заявил, что достижение мира на Украине невозможно без присутствия американских войск на ее территории. По его словам, только размещение солдат США позволит обеспечить реальную безопасность страны после окончания конфликта, передает Politico.

    Порошенко подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в мирных переговорах, ссылаясь на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, и добавил, что для этого требуется поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что Европа финансирует Украину, но без участия Соединенных Штатов невозможно прийти к мирному соглашению.

    «Роль США важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут разыгрывать роли хорошего и плохого полицейского», – заявил Порошенко.

    Бывший президент считает, что Дональд Трамп, несмотря на прежние заявления об отказе размещать войска США на Украине, может изменить свою позицию ради исторического наследия. Он рассказал, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента в рамках миссии НАТО или ООН, но тогда Трамп выступал против. Однако позже американский лидер начал рассматривать такую возможность, отметил Порошенко.

    Порошенко полагает, что только присутствие американских военных может гарантировать Украине безопасность, иначе конфликт возобновится.

    Он также рассказал о напряженных отношениях с Владимиром Зеленским и отметил, что нынешний кризис в парламенте вынудит Зеленского создать правительство национального единства. Порошенко добавил, что не требует никаких постов, но считает это необходимым условием для выживания страны.

    Ранее Порошенко заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    19 февраля 2026, 21:23 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции США против России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

    Действие ограничительных мер против России продлено на год, передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента США опубликован в Федеральном реестре и вступит в силу после официального обнародования в пятницу.

    В документе подчеркивается, что ситуация вокруг конфликта на Украине по-прежнему расценивается Вашингтоном как представляющая необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Санкции будут действовать до следующего решения американских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

    Делегации России и США в Женеве обсудили «понимание Аляски» и вопросы, связанные с первопричинами конфликта на Украине. В рамках переговоров также рассматривались пути устранения этих первопричин.

    19 февраля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Великих Луках
    Дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Великих Луках
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотники ВСУ провели налет на инфраструктуру города Великие Луки в Псковской области, сообщил руководитель региона Михаил Ведерников.

    Губернатор настоятельно попросил горожан соблюдать осторожность и не подходить к окнам во время воздушной угрозы, передает РИА «Новости».

    «Тем, кто находится на улице, укрыться в ближайшем здании или помещении», – предупредил он.

    Напомним, в ночь со среды на четверг над Россией нейтрализовали 113 украинских дронов.

    Еврокомиссар назвал несерьезными заявления о слабой России
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
    «Почте России» решили разрешить продажу безрисковых лекарств
    Эрдоган заявил о планах Турции по постройке авианосцев
    В Интернете ввели предупредительную маркировку для сгенерированных ИИ текстов
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    Психотерапевт назвал главные симптомы послеродовой депрессии у мужчин

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

