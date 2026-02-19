Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
На Украине заявили о попытках ВСУ контратаковать в Днепропетровской области
Спикер командования южной группировки украинской армии Владислав Волошин сообщил о проведении контратакующих и штурмовых действий в Днепропетровской области.
По его словам, ситуация в регионе остается достаточно сложной, передает «Лента.Ру» со ссылкой на издание «Страна».
«Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия. (...) Ситуация там довольно непростая», – сказал Волошин.
Ранее ударом ФАБ в районе Покровского на границе Днепропетровской и Запорожской областей была уничтожена группа солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.