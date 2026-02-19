Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.0 комментариев
В Канаде школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на ОИ
Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии.
Как цитирует Форда телеканал CTV, чтобы все «могли проникнуться духом Игр», он поручил дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры олимпийских хоккейных сборных Канады, которые приходятся на учебные часы», передает ТАСС.
Разница между Миланом и провинцией Онтарио, составляет 6 часов. 19 февраля женская сборная Канады по хоккею сыграет в финале с американками. Мужская сборная сыграет получинал с финнами 20 февраля.
Ранее Канада в овертайме обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады.