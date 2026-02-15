Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр

Tекст: Ольга Иванова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

