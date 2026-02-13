Провалившей допинг-тест биатлонистке Пасслер разрешили выступить на Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянское антидопинговое агентство NADO Italia восстановило биатлонистку Ребекку Пасслер в правах после временного отстранения, передает РИА «Новости».

Ранее спортсменка была отстранена после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола и метанола. Летрозол применяется для снижения уровня эстрогена, который может повышаться при приеме анаболических стероидов.

Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее к участию в домашней Олимпиаде, ссылаясь на отсутствие умысла и халатности. Однако CAS заявил, что не обладает юрисдикцией по этому делу, так как спортсменка могла изначально обжаловать вердикт в арбитраже NADO Italia до 12 февраля.

В итоге агентство учло доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Теперь биатлонистка сможет выступать на Олимпийских играх и присоединится к сборной с 16 февраля.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал – от юристов и федерации до семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне», – заявила Пасслер.

Пасслер 24 года. Она семь раз выигрывала медали юниорских и молодежных чемпионатов мира, в том числе золото в эстафете, а также дважды брала бронзу в эстафете на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете.

