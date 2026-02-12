Сборная Канады на Олимпиаде разгромила соперников из Чехии

Tекст: Катерина Туманова

Примечательно, что крупную победу канадцев разделил 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к третьему золоту Олимпиады в карьере, передает РИА «Новости».

«Кленовые» прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером», – отмечает агентство.

В составе канадской сборной шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте игры, Марк Стоун – на 27-ой, Бо Хорват атаковал ворота соперников на 38-й минуте, Натан Маккиннон - на 48-й и Ник Сузуки отправил победную, пятую, шайбу на 54-й минуте матча.

Сборные команды Канады и Чехии играют в группе A с командами из Швейцарии и Франции. Сегодняшний победитель – Канада поборется за победу со швейцарцами, которые обыграли французов со счетом 4:0.

