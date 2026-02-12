Суд Екатеринбурга отпустил адвоката Качанова под домашний арест

Tекст: Вера Басилая

Суд Ленинского района Екатеринбурга перевел адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности иностранной или международной организации, под домашний арест, передает Ura.Ru.

Качанов был задержан вместе с правозащитником Алексеем Соколовым, после чего находился под стражей.

Источник агентства сообщил, что Качанов признал вину в инкриминируемом ему деянии и, вероятно, пошел на сделку со следствием, что стало причиной изменения меры пресечения. Следствие считает, что Качанов и его коллеги вели деятельность на территории колоний и изоляторов на средства грантов от международных организаций, которые признаны нежелательными в России.

Сами фигуранты дела, в том числе Соколов, свою вину отрицали. Соколов заявлял, что его преследуют за помощь заключенным, а Качанов и Захарова, по его словам, стали заложниками ситуации.

В отношении екатеринбургских блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова завели уголовное дело из-за работы на нежелательные организации.

Позже в декабре Качанова взяли под стражу, его обвинили в освоении грантов от иностранных нежелательных организаций.