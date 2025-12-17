Блогера из Екатеринбурга арестовали за работу на нежелательные организации

Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?
Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.
В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.7 комментариев
Новая инициатива нацелена на повышение доступности медикаментов для жителей небольших и отдаленных сельских населенных пунктов, где отсутствуют постоянные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 сел, предлагая жителям базовые лекарства и возможность предварительного заказа, пишут «Известия».
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев пояснил: «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов стоит достаточно остро. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей». По словам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Евгения Нифантьева, работать в передвижных аптечных пунктах будут специалисты с фармацевтическим образованием.
Согласно законопроекту, аптечные фургоны не смогут продавать препараты с долей этилового спирта выше 25%, с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, а также те, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Эксперимент с передвижными аптеками стартует с 1 июня 2026 года и продлится три года. Итоги эксперимента и его участники будут определяться правительством и местными властями, которым предстоит регулярно отчитываться о его результатах.
«Для глубинки отсутствие аптек – это настоящая проблема, в поездках по своему округу получаю много обращений по этому поводу», – рассказывает депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.
По его словам, в селах с небольшим населением и, следовательно, маленьким спросом бизнес работать себе в ущерб не будет, а создавать для него какие-то преференции – существенные расходы, без которых можно обойтись. Кроме того, в таких местах, как правило, предприниматели сталкиваются с дефицитом кадров, а работать в месте с низкой зарплатой никто не хочет.
Проблема отсутствия аптек в маленьких сельских поселениях остается актуальной во всех регионах страны. Граждане регулярно жалуются на ситуацию, при которой им приходится преодолевать десятки километров ради покупки лекарств. Представители фармацевтического сообщества и политологи поддержали инициативу, однако некоторые из них считают, что стоило бы параллельно развивать интернет-торговлю медикаментами – сейчас рецептурные препараты нельзя заказать с доставкой из-за законодательных ограничений.
На данный момент Госдума уже предпринимала шаги к улучшению ситуации: был принят закон, разрешающий продажу медикаментов медпунктами. Новый проект о передвижных аптеках должен стать следующим звеном в решении проблемы лекарственного обеспечения селян, позволяя им планировать визит аптеки заранее и заказывать нужные препараты, считают авторы инициативы и эксперты.
По словам Боброва, в настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев, передает ТАСС. «Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», – отметил он.
В НСПК прогнозируют, что к 2031 году контактные платежи практически исчезнут. Основным драйвером сокращения выступает рост популярности бесконтактных способов оплаты, которые, по данным системы, уже обеспечивают 98,5% всех операций.
Эксперты отмечают, что это отражает общий тренд в платежной индустрии, когда пользователи предпочитают более быстрые и удобные способы расплаты. В ближайшие годы карта «Мир» может полностью отказаться от чипа для контактных операций, что позволит сосредоточиться на развитии бесконтактных и цифровых технологий оплаты.
Ранее НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия.
Эксперты сочли справедливым решение Верховного суда по делу о квартире Долиной
Политолог Марат Баширов отметил, что для россиян наиболее важным вопросом стала справедливость, а не личность Долиной. Он подчеркнул: «Звездный статус Ларисы Долиной лишь укрепил в сознании общества мысль о несправедливости вынесенного судами предыдущей инстанции решения».
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что пересмотр решения теперь маловероятен и квартира останется у Лурье. «По сути, Верховный суд учел народное мнение», – добавила Ахмедова.
Она считает, что если бы Долина вернула деньги Лурье еще в самом начале, ситуация сложилась бы иначе, однако артистка хотела оставить и жилье, и средства: «А в финале осталась с тем же разбитым корытом». Ахмедова также не исключила, что певице удастся взыскать средства у мошенников.
Военкор Александр Коц назвал решение Верховного суда справедливым и единственно возможным, подчеркнув, что в данном случае регалии и известность не оказали влияния на итог разбирательства.
«Получается, теперь должны быть пересмотрены все дела, решения по которым были вынесены не в пользу добросовестного покупателя. И надо еще внимательно посмотреть, кто из продавцов действительно стал жертвой мошенников, а кто решил воспользоваться трендом», – заключил он.
Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.
Прокурор попросил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.
Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение, сохранив за Долиной право проживания до решения апелляции.
Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.
На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.
Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.
Во время пленарного заседания депутат «Левого Союза» Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti.
По его словам, утверждение Валтонен о якобы отсутствии нападений на Россию за последние 100 лет не соответствует действительности, поскольку Финляндия участвовала в нападении на Советский Союз летом 1941 года вместе с Германией.
«Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», – констатировал финский депутат.
Юрттиахо также напомнил о поражении Финляндии в советско-финской войне, приведшей к участию страны в нападении на Советский Союз.
Парламентарий высказал мнение, что Валтонен следовало самой проверить достоверность предоставленной информации для СМИ. Как отмечается в публикации, глава МИД проигнорировала обращение Юрттиахо.
В сентябре 2022 года Юрттиахо выступал против запрета на въезд в Финляндию для российских туристов.
Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».
«Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.
Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.
Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.
Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.
Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.
Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.
«Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.
Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.
Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.
Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.
Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.
Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.
Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий
Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.
«Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.
Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».
Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.
Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.
Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.
Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.
Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.
Залужный: После завершения конфликта Украине грозит гражданская война
Он подчеркнул, что отсутствие стабильного дохода, работы и жилья у людей с боевым опытом может привести к росту преступности и даже создать угрозу гражданской войны в стране, передает ТАСС.
«Нужно понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всяческими провокациями и соблазном легких денег», – заявил Залужный.
Он считает, что при таких условиях возвращение военных на Украину чревато ростом преступности и угрозами на улицах, что может перерасти в более серьезные проблемы, вплоть до гражданской войны.
На форуме, посвященном вопросам статуса военных в «послевоенной Украине», Залужный обратил внимание, что перспектива возвращения около 1 млн военнослужащих станет новым серьезным вызовом и для украинского государства, и для гражданского общества.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил убежденность, что разрешение украинского кризиса уже на пороге.
Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».
Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.
Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.
Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.
Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.
По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.
Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.
Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.
Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.
Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.
Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.
По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.
Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.
Она публиковала в своем Telegram-канале шуточное четверостишие:
«Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла».
Таким образом дипломат оценила происходящее в Верховной раде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте вспыхнула потасовка после того, как депутат Марьяна Безуглая перекрыла трибуну с требованием отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.