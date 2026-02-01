Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

Tекст: Катерина Туманова

Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

