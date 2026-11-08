Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью
Губернатор: ПВО уничтожила один беспилотник над Тульской областью
Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», – заявил Миляев.
По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью.
В начале месяца российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.
В конце прошлого месяца российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Тульской областью.