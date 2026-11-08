  • Новость часаФадеев сообщил о подготовке декабрьской встречи Путина с членами СПЧ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 05:29 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью

    Губернатор: ПВО уничтожила один беспилотник над Тульской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», – заявил Миляев.

    По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Тульской областью.

    В начале месяца российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.

    В конце прошлого месяца российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Тульской областью.

    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

    Комментарии (16)
    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

    Комментарии (24)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом

    Минобороны: ВС России ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС

    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области, сообщило Минобороны.

    «В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ; промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго», – передает ведомство в соцсетях.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива.

    Также в Житомирской области ударили по электроподстанции 330 кВ/

    А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны сообщило о поражении двух сухогрузов с военными грузами для украинской армии.

    Также склады с вооружением и Трипольская ТЭС получили повреждения.

    Кроме того, Минобороны сообщило об ударе беспилотников бригады «Варяг» по Северному мосту в Киеве.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 09:07 • Новости дня
    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом

    Разведгруппа войск «Север» взяла в плен бойцов ВСУ без единого выстрела

    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 11-го армейского корпуса проникли ночью в блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области и убедили находившихся там военнослужащих сдаться без применения оружия.

    Бойцы группировки войск «Север» заметили противника в зарослях по шевронам на форме и решили действовать нестандартно, пишет РИА «Новости».

    «Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное – дать себе время подумать», – рассказал разведчик с позывным Женьшень.

    Он добавил, что на передовой многие задачи решаются благодаря скрытности. Боец привел пример, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от отступающей группы ВСУ, отследить ее маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующей зачистки укрепрайона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил сообщил о массовой лжи пленных украинских военнослужащих в Харьковской области про принудительную мобилизацию.

    Ранее командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовую для предотвращения сдачи солдат в плен.

    Также украинские военнослужащие сдались в плен в Аннополье после ударов российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

    Комментарии (3)
    7 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и области.

    Российские военные осуществили массированный ночной удар с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов большой дальности по целям в украинской столице и Киевской области, сообщает Минобороны.

    В результате атаки успешно поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетики и транспортной инфраструктуры. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все атакованные цели использовались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по украинским предприятиям военной промышленности и логистическим центрам.

     Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре.

    Ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности и центр обработки данных в Киеве.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом

    Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз

    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.

    Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

    В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 20:31 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами

    Силы ПВО уничтожили за день 28 украинских дронов над четырьмя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили 411 украинских беспилотников над регионами России.

    В пятницу системы ПВО уничтожили более 15 дронов при отражении атаки на Ростовскую область.

    В четверг российские силы сбили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 411 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

    Дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских дронов над территориями семи регионов России за день.

    В ночь на четверг средства ПВО сбили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

     В среду российские силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Ореховом

    Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ на 2 км у Юрковки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие продвинулись до 2 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Юрковка северо-западнее Орехова в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о запорожском направлении и непосредственно населенном пункте Юрковка, который находится северо-западнее населенного пункта Орехов – основного укрепрайона противника, – то здесь за истекшую неделю наши военнослужащие заняли ряд новых рубежей и позиций», – цитирует Марочко ТАСС.

    Эксперт отметил, что продвижение в глубину обороны ВСУ на наиболее результативных участках составило до 2 км.

    По его словам, российские военные расширили зону контроля у Юрковки и продолжают зачищать местность от разрозненных украинских отрядов с целью надежного закрепления на новых позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале наступления ВС России у Юрковки в Запорожской области фронтом в 30 км.

    В понедельник российские десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении.

    Ранее Марочко заявил о безуспешных попытках украинского командования стабилизировать фронт в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Мотоциклист подорвался на взрывном устройстве в Брянской области

    В Брянской области мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поселке Михайловка Брянской области 44-летний мотоциклист получил осколочные ранения при наезде на взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «В поселке Михайловка Климовского района мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет. В результате его детонации 44-летний мужчина получил осколочные ранения», – написал Ковальчук на своей странице в Max.

    Губернатор добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Брянской области мужчина погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве.

    Также атака украинского дрона на автомобиль в поселке Климово Брянской области привела к гибели одного и ранению двух человек.

    В Брянской области мужчина получил ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 903 беспилотника ВСУ
    Средства ПВО за сутки сбили 903 беспилотника ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 903 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения, производства наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 281 946 беспилотников, 672 ЗРК, 31 558 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 559 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 411 украинских дронов над регионами России.

    За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожено 189 беспилотников Вооруженных сил Украины.

    При атаках ВСУ на Белгородскую область шесть мирных жителей получили ранения.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Украинское командование поставило задачу военным создать видимость успехов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    К началу трехсторонних переговоров в Абу-Даби, запланированных на понедельник, украинское командование поставило задачу военным любой ценой создать видимость успехов ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «К началу трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10 ноября украинское командование поставило задачу командующим корпусов любой ценой и, не считаясь с потерями, создать видимость успехов ВСУ на всех направлениях, в том числе организовать операции по установке флагов», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» наращивают давление на оборону ВСУ в Сумской области, активно применяя авиацию ВКС России и артиллерию. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Вакаловщины, Битицы, Лужков, Новодмитровки и Михайловского.

    В Сумском районе продолжаются тяжелые стрелковые бои в районе Хотени, отражена контратака штурмовой группы ВСУ в районе Иволжанского. В Шосткинском районе идут позиционные бои в лесопосадках возле Коренка, а в Краснопольском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки «Север» продолжают уничтожать укрепрайоны украинской армии.

    На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» усиливают давление на оборону ВСУ в направлении Харькова. Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по целям в районах Великий Бурлук, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Хатнее, Колодезное, Дергачи, Мартовое и Плоское.

    На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись в районе Кочубеевки и южнее Высокой Яруги, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях группы «Севера» улучшили позиции в районах Приколотного, Малого Бурлука и Шевченково Первого, общее суточное продвижение составило до 700 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины начались массовые проверки всех дислоцированных подразделений украинских войск из-за выявленных случаев коррупции и наличия «мертвых душ».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    Киев начал проверки из-за «мертвых душ» в подразделениях в Черниговской области

    Киев начал проверки из-за коррупции в подразделениях в Черниговской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины начались массовые проверки всех дислоцированных подразделений украинских войск из-за выявленных случаев коррупции и наличия «мертвых душ».

    Подразделения украинской территориальной обороны инспектирует командующий региональным управлением полковник Дмитрий Синявский, также ожидается прибытие руководства Госпогранслужбы Украины.

    Российские расчеты беспилотников «Герань» атаковали позиции ВСУ. Удары наносились в районе населенных пунктов Березна, Городище и Клюсы в Черниговской области, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разгромили украинские склады БПЛА в районе Мены Черниговской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома

    Военные за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников над Севастополем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в двух частных жилых домах, который начался после отражения атаки украинских беспилотников на город.

    В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь на Северной стороне города полностью сгорели два частных жилых дома, при этом обошлось без человеческих жертв, сообщил Михаил Развожаев.

    «Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали над Севастополем 10 вражеских беспилотников. В результате атаки на Северной стороне, к сожалению, сгорели два частных дома. Погибших нет», – написал губернатор.

    По его словам, с гражданами, проживавшими в сгоревших зданиях, по его поручению уже начали работу глава Нахимовского района и представители специальной муниципальной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Крыма.

    Также Минобороны сообщило о перехвате 96 дронов ВСУ над российскими регионами.

    Кроме того, в результате ночной атаки на полуостров произошло частичное нарушение электроснабжения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом
    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации