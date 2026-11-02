Хинштейн обнаружил коррупционную схему на рынке рекламы в Курске

Хинштейн заподозрил коррупцию при установке рекламных щитов в Курске

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн заявил, что до половины всех рекламных щитов в городе установлены незаконно, что может указывать на наличие коррупционных схем в этой сфере. Кроме того, часть статичных конструкций была заменена на цифровые экраны в обход процедур проведения торгов, передает ТАСС.

«Я далек от мысли, что происходящая вакханалия на этом рынке является следствием просто бесконтрольности. Я твердо убежден, что в основе этого лежат какие-то интересы, коррупционные связи и т. п.», – сказал Хинштейн.

Губернатор анонсировал системные изменения на рынке наружной рекламы, пояснив, что теперь вместо конкурсов будут проводиться аукционы. При этом он призвал собственников незаконных щитов демонтировать их добровольно и в кратчайшие сроки.

Глава Курска Евгений Маслов получил поручение составить перечень адресов для проведения первых торгов, куда прежде всего войдут места размещения нелегальных конструкций. Хинштейн подчеркнул, что не выступает против современных цифровых форматов, однако доходы от них должны пополнять государственную казну, а не оседать у бизнеса.

Ранее бывший мэр Курска Игорь Куцак стал ответчиком по делу о незаконной приватизации муниципальной организации.

До этого Хинштейн назвал приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову наказанием за масштабную коррупцию.

Хинштейн осудил коррупционные преступления руководителей строительных компаний при возведении фортификационных сооружений.