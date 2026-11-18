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Минэнерго США издало экстренное распоряжение из-за риска отключений электросетей
Министр энергетики США Райт издал экстренное распоряжение из-за риска отключений
Министр энергетики США Крис Райт издал экстренное распоряжение, позволившее задействовать четвертый энергоблок электростанции Wagner в штате Мэриленд для снижения риска перебоев с электроснабжением в среднеатлантическом регионе, сообщило ведомство.
«Министр энергетики США Крис Райт издал экстренное распоряжение, направленное на снижение риска отключений электроэнергии и повышение надежности электросетей во всем среднеатлантическом регионе», – указано в документе.
Согласно распоряжению, компаниям PJM Interconnection и Talen Energy разрешено задействовать четвертый энергоблок электростанции Wagner в штате Мэриленд для обеспечения ожидаемого высокого спроса на электроэнергию и предотвращения перебоев с электроснабжением. Решение принято по запросу оператора PJM от 23 октября, отмечается в заявлении Минэнерго США, передает РИА «Новости».
Ранее PJM уже привлекала этот энергоблок во время летней жары, исчерпав оставшиеся разрешенные часы его работы, после чего компания вновь заявила о необходимости его использования для покрытия возросшего спроса на электроэнергию. Речь идет об энергосистеме под управлением регионального оператора PJM Interconnection, обслуживающей полностью или частично 13 американских штатов и федеральный округ Колумбия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Райт подписал приказ о введении чрезвычайной ситуации в энергосистеме 13 штатов и столицы страны из-за угрозы дефицита электричества.
В регионе PJM тогда возникла угроза нехватки мощностей для производства и передачи электроэнергии.