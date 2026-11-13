Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Глава подмосковного пансионата частично признала вину в смерти 14 постояльцев
Глава пансионата для престарелых «Долгожитель» в Подмосковье Наталия Паршикова частично признала в суде вину по делу о смерти 14 постояльцев в 2025 году, сообщили в областной прокуратуре.
По версии следствия, с сентября 2023 года по декабрь 2025 года гендиректор компании «Патронаж» Паршикова организовала работу пансионата «Долгожитель» в Ленинском городском округе. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Max.
Она знала о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и о случаях острой кишечной инфекции среди пожилых людей, однако не приостановила оказание услуг. В результате в декабре 2025 года произошло массовое заражение постояльцев, повлекшее смерть 14 человек. Всего в учреждении находились 73 человека.
Паршикова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Подсудимая заявила, что признает себя виновной частично, но отказывается от дачи показаний на данной стадии судебного следствия. Она была арестована в конце декабря 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд отправил директора пансионата Наталию Паршикову в СИЗО.
Руководителя учреждения обвинили в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
В частном пансионате в Видном Московской области зафиксировали вспышку отравления.