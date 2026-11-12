Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России
Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным
В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.
«Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.
В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.
Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.
Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.
Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.