Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте
Путин фразой Высоцкого оценил риски финансирования строек спортивным фондом
Президент Владимир Путин на фоне планов Российского спортивного фонда оплачивать стройки вспомнил фразу «Где деньги, Зин?» из песни Владимира Высоцкого.
По словам Путина, отсутствие прямого поступления денег спортивным федерациям настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования, передает РИА «Новости».
«Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, сразу возникает сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?», – сказал глава государства.
Президент уже не впервые обращается к композиции Высоцкого «Диалог у телевизора». В феврале 2021 года он использовал ту же фразу, говоря об уровне реальных зарплат ученых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.
Тогда же Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.
До этого Путин заявил о необходимости направлять средства Российского спортивного фонда на поддержку спорта.