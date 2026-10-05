Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Ирак возобновил грузовые перевозки в Персидском заливе
Минтранс Ирака: Багдад назначил первый за 50 лет грузовой рейс из ОАЭ
Иракская национальная судоходная компания возобновит регулярные коммерческие перевозки между портами стран Персидского залива после перерыва, длившегося более полувека.
Министерство транспорта Ирака заявило, что компания готова к возобновлению коммерческих перевозок в зоне Персидского залива. Первый рейс из порта Джебель-Али в ОАЭ в иракский Умм-Каср запланирован на 15 октября, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что этот шаг направлен на улучшение грузового движения через иракские порты, поддержку торговли в регионе и усиление присутствия национального перевозчика на региональных маршрутах.
Возобновление перевозок предоставит дополнительный вариант для транспортировки контейнеров и других грузов, возвращая национальную судоходную линию на торговые маршруты региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия и Оман выступили за обеспечение свободы международного судоходства.
В марте Генштаб Ирана заявил о готовности защищать Персидский залив.
МИД сообщил о полной приостановке судоходства в Персидском заливе.