Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Корабли Северного флота отработали уничтожение вражеской подлодки
Противолодочные корабли Северного флота провели стрельбы
Соединение кораблей Кольской флотилии провело комплекс артиллерийских и зенитных стрельб, отработав поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.
Корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно провели комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в рамках плановых учений, передает Минобороны.
Экипажи отрабатывали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. В маневрах также принимали участие подлодки и противолодочная авиация Северного флота.
Помимо этого, моряки отработали задачи по противовоздушной обороне. В состав корабельной поисково-ударной группы вошли большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали поиск субмарин в Баренцевом море.
Экипаж корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» уничтожил условную подводную лодку в Японском море.
Ранее арктическая группировка Северного флота с участием «Вице-адмирала Кулакова» совершила переход через Берингов пролив.