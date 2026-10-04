Tекст: Игорь Иножарский

Возглавляемая премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом партия «Объединенный список» одержала уверенную победу на парламентских выборах, набрав около 35% голосов, пишет Politico.

Политическая сила опередила более чем на 20 процентных пунктов крайне правую партию «Латвия на первом месте» ветерана политики Айнарса Шлесерса, выступающего против ограничительных тарифов в отношении России. По предварительным результатам, «Объединенный список» претендует на 42 из 100 мест в национальном парламенте.

Несмотря на победу, Кулбергсу предстоят переговоры с другими партиями для формирования правительства. Два партнера по его уходящей коалиции – консервативное «Национальное объединение» и правоцентристское «Новое единство» – преодолели пятипроцентный барьер. Ожидается, что они получат достаточное количество мандатов для создания большинства, избежав необходимости обращаться за поддержкой к партии Шлесерса.

Кулбергс занял пост премьер-министра в конце мая после того, как его предшественница Эвика Силиня ушла в отставку на фоне недовольства из-за падения на территории страны украинских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. Экс-депутат Алексей Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций. В субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент.