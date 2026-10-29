  • Новость часаПутин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 20:00 • Новости дня

    Дурбан стал кандидатом на проведение первых Олимпийских игр в Африке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южноафриканский олимпийский комитет объявил Дурбан кандидатом на проведение первых Олимпийских игр на континенте в 2036 или 2040 году.

    Дурбан опередил Кейптаун и Йоханнесбург в борьбе за право стать городом-кандидатом от ЮАР на проведение первых в Африке Олимпийских игр, передает ТАСС со ссылкой на портал Times Live.

    «Эти приготовления должны объединить концепцию проведения мероприятия с жизнеспособным планом размещения площадки, соответствующей стратегией финансирования и четким отчетом о выгодах для местных сообществ», – заявила исполняющая обязанности президента Южноафриканского олимпийского комитета Лвандиле Симелане.

    По ее словам, Международный олимпийский комитет завершает прием заявок от дополнительных заинтересованных сторон на проведение Игр 2036 года 31 октября.

    Исполком МОК должен утвердить список кандидатов в марте 2027 года. Окончательный выбор места проведения соревнований 2036 года состоится в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Индия, Катар, ЮАР, Южная Корея, Германия, Венгрия и Турция выдвинули свои кандидатуры на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

    В сентябре власти Берлина запланировали отказаться от участия в конкурсе из-за невозможности проведения референдума среди горожан. Позже Германия выбрала Мюнхен в качестве национального кандидата на право проведения соревнований.

    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Президент Сомали отменил поездку на саммит в Москву

    Garowe Online: Президент Сомали отменил поездку на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Решение было принято после нападения боевиков «Аш-Шабаб» на подразделения правительственной армии 26 октября в районе Джамека, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Garowe Online.

    Военнослужащие направлялись в Бурхакабу для проведения операции против вооруженных формирований, лояльных руководству автономного штата Юго-Запад. Представитель военных заявил порталу о гибели десятков сомалийских солдат. Боевики заявляют, что убили более 300 военных и бойцов проправительственных сил.

    Отмена поездки также связана с политическим кризисом между федеральными властями и оппозицией из-за выборов. Президент пригласил оппозиционные партии на общенациональные консультации в Могадишо 14–18 ноября.

    Третий саммит «Россия – Африка» проходит в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юге Сомали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на армейскую колонну погибли не менее 20 военнослужащих.

    В среду заместитель министра обороны России Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

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    28 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии

    Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Ахмедом

    Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В Кремле состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопии Абием Ахмедом. Встреча прошла на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность приехать в Москву и в этот раз. Ценю дружественный характер отношений между Россией и Эфиопией и наши с вами личные контакты, они всегда содержательные и конструктивные», – сказал Путин. Он также поздравил эфиопского премьера с переизбранием на пост, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил кратное увеличение товарооборота двух стран, объем которого по итогам января-сентября превысил 1,3 млрд долларов. По его словам, у Москвы и Аддис-Абебы есть немало масштабных перспективных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, науке, здравоохранении и мирном космосе. Путин пожелал Эфиопии успешного проведения конференции ООН по климату в 2027 году.

    «Россия и Эфиопия солидарно выступают в международных делах, налажен диалог в ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках», – сказал Путин.

    В свою очередь премьер-министр Эфиопии выразил желание согласовать соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, сделав его приоритетным направлением. Ахмед подчеркнул важность использования ядерной энергии в секторе здравоохранения, а также необходимость продолжить обучение эфиопских инженеров и обеспечить доступ к медицинским изотопам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Нью-Дели.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

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    28 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о судьбе подаренного главой МИД Мали меча

    Подаренный главой МИД Мали меч занял почетное место в кабинете Лаврова

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что туарегский меч такуба, преподнесенный ему коллегой из Мали Абдулаем Диопом, хранится на видном месте в его рабочем кабинете.

    Глава российского внешнеполитического ведомства поделился подробностями об африканском подарке в интервью «Вестям». «У меня этот меч в кабинете лежит на почетном месте», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в лестном для него сравнении с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

    Посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить военную поддержку республики.

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об особом подъеме в двусторонних отношениях государств.

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    28 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства

    Политолог Малинин: Борьба с неоколониализмом усилила авторитет Путина в Африке

    Политолог: Африка видит в Путине сторонника справедливого мироустройства
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Участие делегаций 48 африканских государств в саммите «Россия – Африка» показывает несостоятельность разговоров об изоляции России. Страны континента видят в Москве надежного партнера, а не колониальную державу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малинин. По его словам, основой сближения России и Африки стали общие взгляды на многополярный мир, существующие со времен СССР образовательные связи и будущие взаимовыгодные совместные проекты в экономике и технологической сфере. В Москве в эти дни проходит третий саммит «Россия – Африка».

    «Россия является привлекательным экономическим и политическим партнером для многих африканских стран. Государства континента прекрасно понимают выгоды от сотрудничества с Москвой и потому тянутся к нам. При этом интерес к партнерству взаимный», – сказал политолог Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    По его словам, африканские страны привлекает последовательная борьба России с неоколониализмом. «Владимир Путин уделяет этой деятельности огромное внимание. Сегодня наш президент является одной из основных фигур, формирующих ландшафт многополярного мира, благодаря чему Москва стала локомотивом перехода к новому глобальному порядку», – добавляет он.

    Важную роль в отношениях России со странами континента играет образование. Россия была и остается международным учебным центром, подготовившим немало руководителей развивающихся государств. «Президенты Ганы и Бурунди, например, провели студенческие годы в РУДН. Они до сих пор с большой теплотой вспоминают время пребывания в альма-матер», – напоминает собеседник.

    Поэтому говорить об изоляции России не приходится. Наша страна готова выстраивать равноправные отношения с разными центрами многополярного мира, и Африка – один из них. За этим континентом стоит значительная часть будущего потенциала Земли.

    Практическое измерение партнерства охватывает сразу несколько отраслей. «Взаимовыгодным выглядит наше сотрудничество в сфере, например, сельского хозяйства. Это направление принципиально важно, поскольку проблема мирового голода, к сожалению, до сих пор остается актуальной. И Россия оказывает в этом плане колоссальную поддержку региону», – уточняет эксперт.

    «Серьезное сотрудничество выстраивается и в области добычи полезных ископаемых. Москва строит работу в этой сфере взаимовыгодным образом: странам континента предлагаются различные технологии, а взамен наша страна участвует в организации разработки месторождений. И это решительным образом отличает Россию от, например, Франции, стремящейся выжать из Африки все до последней копейки», – продолжает он.

    Еще одно перспективное направление – обмен цифровыми технологиями. «В этом плане мы достигли серьезных успехов: наше производство работает на отечественных программах, а граждане активно пользуются порталом «Госуслуги». Как отметил президент, мы готовы делиться этими технологиями со странами континента», – добавил собеседник.

    Россия также обладает репутацией надежного торгового партнера, который воздерживается от механизмов давления на своих партнеров. «Что особенно важно – мы активно формируем институты справедливого сотрудничества, каким, например, является БРИКС. Плодами интеграции по этой линии активно пользуется ЮАР, что также служит наглядным примером для Африки», – заключил Малинин.

    В Москве 28-29 октября проходит третий саммит «Россия – Африка». В столицу прибыли делегации 48 из 54 государств континента, причем 22 страны представлены на уровне глав государств. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от торговли и энергетики до образования и безопасности.

    Масштаб представительства отражает растущее значение Африки в мировой политике. Как подчеркнул президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, континент все активнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. В своей речи глава государства отметил: «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене».

    Этот процесс происходит на фоне формирования многополярного мира, которому, по словам Путина, противодействуют государства, привыкшие «мыслить колониальным прошлым, сказочно, именно сказочно обогащаться за чужой счет». «В ход идут любые, самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела», – уточнил президент.

    Одно из главных направлений российско-африканского сотрудничества – экономика. По словам Владимира Путина, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов против 18 млрд в 2022 году. При этом Москва намерена наращивать взаимную торговлю. Глава государства поставил задачу в ближайшем будущем увеличить ее объем как минимум вдвое, преодолев отметку в 50 млрд долларов.

    «За девять месяцев текущего года мы поставили в Африку 13 млн тонн агропродукции», – сообщил Путин. При этом объем сельскохозяйственного импорта России из африканских стран составляет около 4 млрд долларов в год. По словам президента, это примерно 8% российских потребностей в импорте такой продукции, и данный показатель должен расти.

    Как сообщил Путин, «РусГидро» готова помогать африканским партнерам в проектировании новых объектов и модернизации электростанций. «Наш общий интерес заключается в облегчении доступа африканцев к недорогим, устойчивым, экологичным источникам энергии, помощи в развитии внутренних рынков энергоресурсов в Африке, в том числе по направлениям, на которых Россия обладает уникальными технологиями. И такая работа уже ведется. Совместно реализуется более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки», – рассказал президент.

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    28 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России помогать Африке в решении ее проблем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле заявил, что Россия намерена вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.

    «Россия стремится вносить реальный вклад в решение стоящих перед Африкой проблем, деятельно участвовать в урегулировании текущих кризисов и предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте, помогать в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с эпидемиями и голодом, в обеспечении продовольственной, цифровой и экологической безопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин произнес эти слова на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    Владимир Путин назвал образование главным направлением партнерства Москвы и африканских стран.

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка с подтвержденным участием 48 государств.

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    28 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Путин дал в Кремле торжественный прием для участников саммита «Россия – Африка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в Грановитой палате Кремля торжественный прием для прибывших в Москву участников третьего саммита «Россия – Африка».

    Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в среду президент выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, который проходит в рамках саммита.

    Участие в саммите подтвердили 48 африканских стран, 22 из них представлены на высшем уровне. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях форума.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства в честь участников саммита пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    29 октября 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает становление Африки одним из центров многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия всемерно поддерживает становление Африки в качестве одного из ключевых центров в новой системе многополярного мироустройства», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    Президент отметил, что участники саммита уделят особое внимание наращиванию торгово-экономической кооперации с африканскими странами, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности и развитию здравоохранения, передает РИА «Новости».

    По итогам форума стороны утвердят итоговую декларацию и новый план действий партнерства Россия – Африка на 2027–2029 годы.

    Путин также подчеркнул возможность продолжить обсуждение задач укрепления российско-эфиопских связей и актуальных международных и региональных проблем, отметив, что по некоторым вопросам стороны уже начали обмениваться мнениями с глазу на глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на торжественном приеме в Кремле сравнил отношения Москвы со странами Африки с глубокими корнями дерева.

    В Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». Путин на полях саммита Россия – Африка встретился с премьер-министром Эфиопии.

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    28 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин предложил тост за лидеров Африки на торжественном приеме в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    Российский лидер на приеме в Кремле произнес тост за африканских коллег и дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что Россию и Африку объединяет стремление к справедливой и многополярной системе мироустройства, которая свободна от диктата. По словам президента, двусторонние отношения опираются на многолетние традиции дружбы, взаимовыручки, уважения и доверия.

    «Российско-африканские отношения опираются на проверенные временем традиции искренней дружбы и взаимной выручки, уважения и равноправия, солидарности и доверия», – сказал Путин.

    Президент добавил, что Москва и страны Африки остаются настоящими друзьями и партнерами вне зависимости от перемен в мире. Представительный состав участников саммита свидетельствует о твердом настрое государств развивать взаимовыгодные связи, заключил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.

    Российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Глава государства провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего саммита.

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    28 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Россия и Уганда отменили визовые требования для дипломатов

    МИД: Россия и Уганда подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов на полях саммита в Москве, сообщает МИД России.

    Документ подписали заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и государственный министр иностранных дел по региональным вопросам Уганды Кеюне Харуна Касоло, сообщает МИД России.

    Касоло находится в Москве в составе угандийской делегации на третьем саммите Россия – Африка. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-угандийских связей.

    Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в российской столице 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    Во вторник премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва прилетел в российскую столицу для участия в мероприятии.

    В понедельник в Москву прибыла вице-президент Уганды Джессика Алупо.

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    29 октября 2026, 01:32 • Новости дня
    Премьер Эфиопии Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил президенту России Владимиру Путину свою книгу о философии синергии «Медемер».

    «Я приехал в Россию, я принес книгу философии синергии, где сказано о том, как мы развиваем нашу экономику, как мы работаем с нашими партнерами. Хотел бы передать вам нашу книгу», – приводятся слова Ахмеда на сайте Кремля.

    Книга «Медемер» написана премьер-министром Эфиопии и впервые издана в 2019 году, ее русский перевод был представлен 28 октября в Москве при участии телеканала RT, передает РИА «Новости».

    Ахмед отметил, что выход книги на русском языке расширяет ее международное влияние и дипломатическую ценность, а также создает культурный и интеллектуальный мост между народами Эфиопии и России. По его словам, это доказывает, что Эфиопия способна предложить мировому сообществу зрелые идеи, а Россия продолжает вдохновлять эфиопских ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России встретился с премьер-министром Эфиопии на полях саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин на торжественном приеме в Кремле заявил о намерении России вносить реальный вклад в решение проблем Африканского континента.

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    28 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин встретил участников саммита «Россия – Африка» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита «Россия – Африка» в Большом Кремлевском дворце.

    Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

    Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.

    Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.

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