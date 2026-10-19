Ущерб от взрывов на Украине с начала 2026 года составил 7,7 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Корецкий заявил, что экономический ущерб от взрывов на украинской территории с начала года достиг 7,7 млрд долларов, при этом показатель продолжает увеличиваться, передает ТАСС.

«Это разрушения помещений, бизнеса, предприятий, производств, товаров на складах. Это очень большая цифра, которая дальше будет расти», – сообщил Корецкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о введении режима максимальной экономии.

Корецкий заявил о неспособности страны покрыть расходы бюджета.

Президент Владимир Путин отмечал катастрофическое состояние украинской экономики.