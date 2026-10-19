Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Ущерб от взрывов на Украине с начала года оценили в 7,7 млрд долларов
Ущерб от взрывов на Украине с начала 2026 года составил 7,7 млрд долларов
Ущерб в результате взрывов на Украине с начала 2026 года достиг 7,7 млрд долларов и продолжает расти, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
Корецкий заявил, что экономический ущерб от взрывов на украинской территории с начала года достиг 7,7 млрд долларов, при этом показатель продолжает увеличиваться, передает ТАСС.
«Это разрушения помещений, бизнеса, предприятий, производств, товаров на складах. Это очень большая цифра, которая дальше будет расти», – сообщил Корецкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о введении режима максимальной экономии.
Корецкий заявил о неспособности страны покрыть расходы бюджета.
Президент Владимир Путин отмечал катастрофическое состояние украинской экономики.