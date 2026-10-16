«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.0 комментариев
Историки рассказали о предложении «Спартаку» сыграть в Германии весной 1941 года
«Спартак» мог провести матчи в Третьем рейхе накануне войны
Футболисты московского «Спартака» весной 1941 года могли отправиться в Германию для проведения товарищеских матчей, но советская сторона не дала ход этому предложению, рассказал историк-архивист Олег Матвеев.
Документы о приглашении хранятся в Государственном архиве РФ, передает РИА «Новости».
По словам эксперта Национального центра исторической памяти Олега Матвеева, 11 марта 1941 года в адрес «Спартака» поступило письмо от клуба «Гамбург».
Немецкая сторона предлагала советской команде приехать на 14 дней и сыграть несколько матчей с известными клубами Германии. Председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры Василий Снегов докладывал руководству, что в случае согласия предстоит сыграть с сильным противником, и предлагал провести матчи в СССР.
«Гипотетически приглашение футболистов «Спартака» в турне по Германии весной 1941 года могло являться частью дезинформационной кампании нацистов по усыплению бдительности советской стороны», – заявил Матвеев.
Некоторые спартаковцы все же оказались в Германии, но уже в рядах Красной армии в ходе войны, добавил эксперт. Окончательное решение советских властей по матчу неизвестно, а первая игра с «Гамбургом» состоялась лишь в 1974 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно, что «Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну к столетию футболиста.
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ.
Кроме того, футболист «Спартака» разбил хрустальный трофей Кубка России.