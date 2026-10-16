Историки рассказали о предложении «Спартаку» сыграть в Германии весной 1941 года

«Спартак» мог провести матчи в Третьем рейхе накануне войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Документы о приглашении хранятся в Государственном архиве РФ, передает РИА «Новости».

По словам эксперта Национального центра исторической памяти Олега Матвеева, 11 марта 1941 года в адрес «Спартака» поступило письмо от клуба «Гамбург».

Немецкая сторона предлагала советской команде приехать на 14 дней и сыграть несколько матчей с известными клубами Германии. Председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры Василий Снегов докладывал руководству, что в случае согласия предстоит сыграть с сильным противником, и предлагал провести матчи в СССР.

«Гипотетически приглашение футболистов «Спартака» в турне по Германии весной 1941 года могло являться частью дезинформационной кампании нацистов по усыплению бдительности советской стороны», – заявил Матвеев.

Некоторые спартаковцы все же оказались в Германии, но уже в рядах Красной армии в ходе войны, добавил эксперт. Окончательное решение советских властей по матчу неизвестно, а первая игра с «Гамбургом» состоялась лишь в 1974 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно, что «Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну к столетию футболиста.

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ.

Кроме того, футболист «Спартака» разбил хрустальный трофей Кубка России.