Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме
В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения полетов, работа ведется в штатном режиме, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета.
Временные ограничения на работу аэропорта вводились около 18.00.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.