КНДР осудила действия США против Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам представителя МИД, Вашингтон «попрал» суверенитет латиноамериканской страны и вновь продемонстрировал свою «дурную и зверскую сущность», что, по мнению Пхеньяна, неоднократно подтверждалось на международной арене, передает РИА «Новости».

МИД КНДР подчеркнул серьезность ситуации в Венесуэле, которая, по мнению ведомства, стала результатом «насилия США» и привела к росту нестабильности в регионе. Представитель министерства добавил, что «гегемонистские шаги» Вашингтона являются самым серьезным нарушением суверенитета и противоречат Уставу ООН, основными принципами которого являются уважение к суверенитету, невмешательство во внутренние дела и территориальная целостность.

В ведомстве отметили, что международное сообщество должно осознать всю опасность произошедшего и усилить протест против «закоренелых акций нарушения суверенитета» со стороны США. МИД КНДР считает, что эти действия уже нанесли «разрушительные последствия» региональной стабильности и международным отношениям.

Ранее Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле. В Никарагуа заявили о готовности защищать суверенитет Венесуэлы.

Папа римский выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы.