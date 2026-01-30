Бензин и дизель подорожали на бирже за прошедшую неделю

Стоимость Аи-92 выросла на 6,93%, Аи-95 – на 5,06% за неделю

Tекст: Денис Тельманов

По данным торгов, передает РИА «Новости», за неделю стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже увеличилась на 6,93%, а Аи-95 подорожал на 5,06%.

К закрытию торгов пятницы цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,35% и составила 59 026 рублей за тонну.

Марка Аи-95 в этот же день снизилась в цене на 1,43%, достигнув 60 320 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо за неделю подорожало на 5,63%, до 54 129 рублей за тонну, а межсезонный сорт вырос на 4,69% за неделю и на 1,76% за день, достигнув 53 062 рублей за тонну.

Зимнее дизельное топливо за неделю подешевело на 1,08%, но за торговую сессию пятницы подорожало на 2,11%, составив 59 853 рублей за тонну.

В понедельник, как писала «Коммерсант», Минэнерго внесло предложение о досрочном снятии эмбарго на экспорт бензина. Источник РИА Новости сообщал, что запрет для крупных производителей могут отменить с 1 февраля.

Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев считает целесообразным временное снятие ограничений для разгрузки запасов на НПЗ, но полагает, что ближе к апрелю эмбарго потребуется вернуть.

В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на экспорт бензина для всех экспортеров и эмбарго на дизельное топливо для трейдеров, нефтебаз и организаций с объемом производства менее 1 млн тонн в год.

