В ЮАР объявили дипломата Израиля персоной нон грата из-за оскорблений Рамафосы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство иностранных дел ЮАР объявило поверенного в делах посольства Израиля Ариэля Сейдмана персоной нон грата. Решение связано с публикациями в официальных аккаунтах Израиля в соцсетях, которые содержали оскорбления в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает РИА «Новости».

В заявлении МИД ЮАР отмечается, что департамент международных отношений и сотрудничества официально уведомил власти Израиля о высылке дипломата. Ведомство подчеркнуло, что подобные публикации считаются недопустимыми и подрывают двусторонние отношения между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 21 ноября 2023 года парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения до прекращения огня в секторе Газа.

Позже ЮАР призвала суд ООН обязать Израиль прекратить операцию в секторе Газа. А далее к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа присоединились и многие другие страны.



