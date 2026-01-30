В Уфе осудили главу «Золотого запаса» за хищение 690 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глобенко признана виновной в мошенничестве и отправится в колонию общего режима на три года и шесть месяцев, передает РИА «Новости».

Осужденную взяли под стражу непосредственно в зале суда после оглашения приговора. Также инстанция удовлетворила гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

Следствие установило, что фигурантка действовала в составе группы, организованной владельцем «Роскомснаббанка».

«В период с марта 2018 года по январь 2019 года... соучастники похитили денежные средства почти 1,7 тысячи граждан», – сообщили в прокуратуре. Злоумышленники привлекали деньги под видом займов, обещая вкладчикам выплаты до 16% годовых.

Общая сумма украденных средств превысила 690 млн рублей. Глобенко заключила досудебное соглашение и помогла раскрыть преступную схему. Дела ее сообщников выделены в отдельное производство, трое из них объявлены в международный розыск.

