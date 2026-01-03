Взрывы произошли в комплексе мавзолея Чавеса в Каракасе

Tекст: Ольга Иванова

Взрывы на территории мемориального комплекса, где покоится экс-президент Уго Чавес, были зафиксированы в Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Мавзолей Чавеса находится в здании столичного Музея революции, расположенном в центре венесуэльской столицы.

Экспозиция музея посвящена событиям боливарианской революции и деятельности Чавеса. Здание получило историческое значение после попытки военного переворота 4 февраля 1992 года, когда здесь размещался штабы мятежников. Местонахождение музея способствует его связи с президентским дворцом Мирафлорес, что подчеркивает символическую важность этого объекта.

Информация о пострадавших или подробностях последствий взрывов не приводилась. Обстоятельства взрывов и возможные версии происшествия в данный момент официально не раскрыты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне угроз атаки со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.