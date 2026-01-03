Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Взрывы произошли в комплексе мавзолея Чавеса в Каракасе
Территорию мемориального комплекса в Каракасе, где расположен мавзолей экс-президента Уго Чавеса, сотрясли взрывы, сообщило со ссылкой на очевидцев агентство Bloomberg.
Экспозиция музея посвящена событиям боливарианской революции и деятельности Чавеса. Здание получило историческое значение после попытки военного переворота 4 февраля 1992 года, когда здесь размещался штабы мятежников. Местонахождение музея способствует его связи с президентским дворцом Мирафлорес, что подчеркивает символическую важность этого объекта.
Информация о пострадавших или подробностях последствий взрывов не приводилась. Обстоятельства взрывов и возможные версии происшествия в данный момент официально не раскрыты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне угроз атаки со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.