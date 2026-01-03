  • Новость часаСША нанесли удары по жилым районам Венесуэлы
    США нанесли удары по Венесуэле
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    55 комментариев
    3 января 2026, 13:00 • Новости дня

    Взрывы произошли в комплексе мавзолея Чавеса в Каракасе

    Tекст: Ольга Иванова

    Территорию мемориального комплекса в Каракасе, где расположен мавзолей экс-президента Уго Чавеса, сотрясли взрывы, сообщило со ссылкой на очевидцев агентство Bloomberg.

    Взрывы на территории мемориального комплекса, где покоится экс-президент Уго Чавес, были зафиксированы в Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Мавзолей Чавеса находится в здании столичного Музея революции, расположенном в центре венесуэльской столицы.

    Экспозиция музея посвящена событиям боливарианской революции и деятельности Чавеса. Здание получило историческое значение после попытки военного переворота 4 февраля 1992 года, когда здесь размещался штабы мятежников. Местонахождение музея способствует его связи с президентским дворцом Мирафлорес, что подчеркивает символическую важность этого объекта.

    Информация о пострадавших или подробностях последствий взрывов не приводилась. Обстоятельства взрывов и возможные версии происшествия в данный момент официально не раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне угроз атаки со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    3 января 2026, 09:41 • Новости дня
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (5)
    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    Комментарии (19)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (8)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (5)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые удары США по территории Венесуэлы остались без ответа со стороны средств ПВО страны из-за вероятного отключения систем реагирования, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.

    Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

    Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

    Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от каких-либо официальных заявлений, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о поступающих сообщениях о взрывах и появлении самолетов над Каракасом, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    «Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и самолетах над столицей Венесуэлы Каракасом, произошедших сегодняшним ранним утром... Официальных комментариев пока нет», – написала она в соцсети X.

    Власти США пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений по этой ситуации.

    Вооруженные силы США подтвердили факт взрывов в столице Венесуэлы, но отказались обсуждать свою причастность, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. Представитель американской армии отметил, что Пентагон не располагает информацией по поводу участия Вашингтона в этих событиях.

    По данным издания, местные очевидцы сообщили, что слышали взрывы и наблюдали дым в районе авиабазы Ла-Карлота и военной базы Фуэрте-Тиуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы. В результате ЧП часть района осталась без электричества.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 13:05 • Новости дня
    США нанесли удары по жилым районам Венесуэлы
    США нанесли удары по жилым районам Венесуэлы
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны.

    Американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

    В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность.

    Венесуэла развернула войска для защиты суверенитета страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

    Комментарии (2)
    3 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Колумбии Густаво Петро объявил в соцсети о том, что американские военные нанесли авиаудар по зданию парламента Венесуэлы, известному как Дворец федеральной законодательной власти.

    США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, такую информацию озвучил президент Колумбии Густаво Петро, передает ТАСС. Инцидент произошел в здании Национальной ассамблеи, который является однопалатным парламентом страны.

    Президент Колумбии написал в соцсети X: «Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке». Деталей об ущербе или возможных пострадавших пока не приводится. Далее ожидается официальная реакция властей Венесуэлы и комментарии со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (2)
    3 января 2026, 11:10 • Новости дня
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам на территории Венесуэлы
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал указание нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные цели, заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на американских официальных лиц.

    Как она сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), подобные действия означают значительное ужесточение политики администрации Трампа в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

    Ранее очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Каракасе, Игероте и Ла-Гуайра.

    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны.

    Власти Венесуэлы заявили, что целью нападения США является стремление установить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 13:08 • Новости дня
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    @ IMAGO/Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что операция вооружённых сил США в Венесуэле, предусматривавшая захват президента Николаса Мадуро, была тщательно подготовлена и завершилась успешно.

    Операция вооружённых сил США в Венесуэле, включая захват президента Николаса Мадуро, была заранее хорошо подготовлена и реализована на высшем уровне, передает ТАСС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию The New York Times. «Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», – отметил американский лидер.

    Дональд Трамп подчеркнул, что операция стала результатом скоординированных действий и эффективного взаимодействия внутри армии и специальных служб. При этом он не уточнил, обсуждалась ли она с Конгрессом США, пообещав раскрыть детали на специальной пресс-конференции.

    Ожидается, что брифинг по этому вопросу пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. На нем Трамп планирует ответить на наиболее острые вопросы и рассказать о возможных дальнейших шагах Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    NYT: Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в венесуэльских правительственных кругах.

    Информация о его местоположении не раскрывается на фоне произошедших ночью атак, сообщает NYT, передает ТАСС.

    По словам двух собеседников издания, часть лиц из ближайшего окружения Мадуро находится в безопасности. Они уточнили, что поддерживали контакт с этими людьми после начала инцидентов в Каракасе.

    Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны сейчас тщательно охраняется венесуэльскими военными. В районах, примыкающих к резиденции, дежурят сотрудники президентской гвардии и солдаты.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Премьер Польши заявил о глобальном влиянии атаки США на Венесуэлу

    Туск: Атака США на Венесуэлу окажет влияние на весь мир

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака США на Венесуэлу окажет влияние на весь мир.

    По его словам, последствия этого события еще предстоит проанализировать, однако ясно, что подобные происшествия отражаются не только на отдельных странах, но и на глобальных процессах, передает РИА «Новости».

    Туск подчеркнул, что польское правительство готовится к возможному развитию ситуации. Премьер рассказал, что нападение американских сил на Каракас стало неожиданностью для Польши.

    «Еще придет время на анализ, как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. В нынешние времена такие происшествия влияют на весь мир, так что мы будем реагировать и готовиться к развитию ситуации», – заявил Туск.

    Также он отметил, что надеялся на более спокойный 2026 год.

    Напомним, в Каракасе прозвучала серия взрывов. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Президент Колумбии сообщил об атаке США по парламенту Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 12:19 • Новости дня
    Венесуэла собралась обратиться в ООН по факту военной агрессии США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Правительство Венесуэлы намерено обратиться в ООН, а также к другим международным организациям из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Соответствующее заявление опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

    В тексте документа отмечается: «Боливарианская дипломатия мира направит соответствующие обращения в Совет Безопасности ООН, генеральному секретарю этой организации, Сообществу латиноамериканских и карибских государств и Движению неприсоединения, чтобы потребовать осуждения и привлечения к ответственности правительства США».

    Каракас подчеркивает, что подобные действия со стороны США угрожают не только стабильности в мире, но и жизни миллионов людей. Венесуэла рассчитывает на жесткую международную реакцию и поддержку своих инициатив по противодействию военному давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения в ООН ситуации после ракетного удара по столице Венесуэлы.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле, передает ТАСС. В своём заявлении в соцсети X он сообщил: «В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение».

    Петро уточнил, что по столице страны был нанесён ракетный удар. Он подчеркнул необходимость немедленно собрать представителей ОАГ и ООН в связи с происходящим. Пока не известно, кто причастен к атаке, и нет официальных комментариев от властей Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, что привело к отключению электричества в районе.

    Администрация США получила информацию о происшествиях в столице Венесуэлы, но предпочла воздержаться от официальных заявлений.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 12:14 • Новости дня
    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель публично высказался о нападении США на Венесуэлу, назвав его преступным и потребовав быстрой международной реакции.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал немедленного ответа международного сообщества на действия США против Венесуэлы, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на своей странице в соцсети X.

    «Мы осуждаем и требуем срочной реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу», – отметил Диас-Канель. По словам кубинского лидера, регион мира оказался под жестокой атакой.

    Диас-Канель также квалифицировал действия США как «государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне атаки со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

