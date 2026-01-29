Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
IAR анонсировало секретное выступление главы МО Польши Косиняк-Камыша в Рамштайне
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступит перед коллегами по НАТО с секретной речью, сообщает агентство IAR.
Его выступление пройдет в рамках очередной встречи государств, поддерживающих Украину, которая состоится сегодня в немецком Рамштайне.
По информации агентства, главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич специально обратился к польскому министру с просьбой выступить с речью, посвященной вопросам безопасности в регионе.
Текст выступления Косиняка-Камыша будет держаться в секрете, никаких подробностей о содержании речи пока не раскрывается.
